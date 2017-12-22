Як прокинутися в погану погоду і бути цілий день бадьорим

Щоб легше вставати вранці потрібно пити воду з лимоном, приймати контрастний душ і робити розминку.

Про це пише sravni.ru.

Також є ще кілька порад, як відчувати себе бадьорим, коли на вулиці погана погода.

Порада №1: Провітрюйте кімнату перед сном

Бажано провітрювати кімнату перед сном. Можна також обзавестися зручною подушкою і матрацом. Деяким допомагають подушки з травами. Також відходити до сну, бажано в один і той же час.

Порада №2: Сон 8 годин в день

У середньому радять спати 6-8 годин, але комусь достатньо 4-х годин, а комусь і 10-ти мало буде. Краще дотримуватися режиму сну, організм пристосується, і буде легше засипати ввечері і вставати вранці.

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Порада №3: Після підйому випивайте склянку води з лимоном

Така вода добре освіжає і не приносить штучного збудження, яке потім обертається занепадом сил по закінченні дії.

Порада №4: З’їжте яблуко

За словами кухаря-кондитера Романа Кравченка, від яблука прокидаєшся краще, ніж від кави.

Порада №5: Зробіть розминку

Вранці — розминка (2 хв) і 4 підходи віджимань (40/30/20/10). Вдень — 4 підходи на турніку.

Порада №6: Прийміть контрастний душ

Холодний або контрастний душ моментально позбавляє від сну. Багатьом вистачає і вмивання.

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