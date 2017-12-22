Який продукт підвищує інтелект і покращує сон

Вчені з Пенсільванського університету довели, що вживання в їжу риби підвищує інтелект і сприяє поліпшенню сну.

Дослідження проводилося серед дітей, результати якого опублікував сайт Eurekalert.

Раніше вплив жирних кислот омега-3, що містяться в рибі, на розумову діяльність і поліпшення сну була вивчена недостатньо.

Так, у дослідженні взяли участь 541 дитина з Китаю у віці від 9 до 11 років – 54% становили хлопчики, 46% – дівчатка.

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За результатами тестів з’ясувалося, що у дітей, які їли рибу не рідше разу на тиждень, зазначалася менша кількість порушень сну. Крім того, вони в середньому набрали в тестах на IQ на 4,8 пункту більше, ніж їх однолітки, які вживають цей продукт рідко або взагалі ніколи.

На думку вчених, результати дослідження свідчать на користь того, що дітям слід частіше давати рибу. Дитині можна вживати її, починаючи з дворічного віку, причому чим раніше “познайомити” дитину з цим продуктом, тим краще вона сприйматиме його на смак.

Нагадаємо, фруктові соки небезпечні для дітей.