В Україні напередодні свят заборонили Панкреатин і Лінекс

Від 22 грудня 2017 року в Україні тимчасово заборонено реалізацію (торгівлю) та вживання Панкреатина, йдеться у постанові Держслужби з лікарських засобів.

– Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського препарату Панкреатин, порошок (субстанція) у поліетиленових мішках для виробництва нестерильних лікарських засобів, серії 222.621, виробництва Німеччини, – йдеться в розпорядженні на сайті відомства.

При цьому прес-служба відомства зазначила, що суб’єктам господарювання, які зберігають, реалізують і застосовують дані лікарські препарати, слід терміново перевірити наявність цих коштів. При знаходженні препаратів їх слід вилучити з продажу і помістити в карантин.

Відзначимо, що Панкреатин найчастіше призначається при порушенні звичного раціону або надмірному вживанні “важкої” їжі. Препарат також вживають при підвищеному газоутворення, тяжкості і диспепсичних явищах, викликаних порушенням дієтичного режиму.

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Відзначимо, раніше в Україні ввели заборону на пробіотик Лінекс, який застосовується для відновлення мікрофлори кишечника, зокрема, після прийому антибіотиків.

Нагадаємо, Кабмін України розширив список препаратів, які включені в Нацперелік безкоштовних ліків.

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