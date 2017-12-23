Вчені назвали напій, який “вбиває” людську пам’ять

Зловживання газованими напоями може викликати проблеми з пам’яттю і зменшити обсяг мозку.

Про це пише healthystyle.info.

Люди, які щодня вживають дієтичну газовану воду, в три рази частіше страждають від інсультів та деменції, ніж ті, хто взагалі не п’є.

У дослідженні взяли участь близько 4300 чоловік у віці від 45 років, яких вчені тричі за 7 років опитували, збираючи дані про кількість споживаної газованої води і випадки інсульту і розвитку слабоумства.

Інше дослідження, проведене тими ж ученими, демонструє зменшення обсягу мозку у тих, хто пив дієтичну газовану воду хоча б раз у день.

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У тому ж дослідженні зазначається, що вживання солодких напоїв, як газованої води, так і фруктових соків, теж зменшує обсяги мозку і погіршує пам’ять. Тут висновки робилися на основі опитування 4000 осіб про споживані напоїв та сканування їх мозку.

Відзначається, що причини, за якими дієтичні напої мають негативний вплив на мозок, поки не зрозумілі до кінця, але дослідники пов’язують це з погіршенням циркуляції крові. Так що спроби скоротити кількість споживаних калорій за допомогою напоїв з штучними підсолоджувачами в результаті все одно негативно позначаються на здоров’ї. Замість них дослідники рекомендують пити звичайну воду.

До слова, згідно з результатами експериментів вчених з Ексетерського університету, люди, які вживають спиртне після навчання, запам’ятовують краще тих, хто не пив взагалі.