Цвяхи, шурупи та ланцюжок: хірурги витягли зі шлунку жінки 150 предметів

У Бурятії хірурги виявили і видалили зі шлунку 74-річної пенсіонерки понад 150 металевих предметів: цвяхів, гайок, болтів, шурупів, відрізків арматури, а також срібний ланцюжок.

Першим на сторонні предмети звернув увагу лікар, який проводив процедуру гастроскопії.

– При ендоскопічному огляді з’ясувалося, що горло і стравохід знаходяться в ідеальному стані, лікар просунувся далі і зайшов у шлунок, де постала дивовижна і абсолютно несподівана картина, – йдеться у повідомленні на сайті Республіканської клінічної лікарні імені Семашка, в якій прооперували жінку.

За допомогою ендоскопа вдалося видалити чотири цвяхи, після цього було прийнято рішення звернутися до пластичних хірургів. Лікарі призначили жінці рентген і побачили “величезний чужорідний об’єкт”, який створив загрозу виникненню у шлунку наскрізних отворів.

Жінку прооперували і витягли металеві предмети. Після цього з’ясувалося, що стінки шлунку не пошкоджені і пацієнтці більше нічого не загрожує. Її перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Однак до сих пір не зрозуміло, як ці предмети туди потрапили.

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До речі, нещодавно у США у шлунку 49-річного чоловіка лікарі знайшли запальничку, яка застрягла догори ногами.