3 ванночки для ніг від застуди

Часті зміни погоди негативно впливають на здоров’я. Вберегтися від вірусів та інфекцій допоможуть ванночки для ніг.

Рецепти ванночок пропонує zdorovia.com.ua.

Гаряча ванночка з гірчицею

Наповніть глибоку миску гарячою водою (температура 40-42 градуси), розчиніть у ній 1-2 ст. ложки сухої гірчиці, сядьте зручно, розслабтеся, опустивши ноги у воду. Поступово підливайте гарячу воду.

Тепла соляна ванночка

Налийте в миску воду температурою 37-38 градусів, розчиніть повну столову ложку кухонної або морської солі. У кінці процедури облийте ноги теплою водою, витріть, надягніть шкарпетки і лягайте спати.

Ванночка з травами

Змішайте порівну квітки ромашки, листя м’яти перцевої, кропиви і шавлії. 4-5 столових ложок збору залийте літром окропу, накрийте кришкою і поставте на вогонь на 20-30 хвилин. Настій процідіть і влийте у миску, розбавивши теплою водою до 37-39 градусів.

Читайте: Україну атакує грип: як відрізнити від застуди (ІНФОГРАФІКА)