Названо найкращий вік для навчання

Вчені з’ясували, що у віці від 17 до 20 років людині найлегше засвоювати нову інформацію.

Про це пише Nature Communications.

Під час експерименту, в якому взяли участь 232 людини у віці від 8 до 25 років, потрібно було вирішити логічне завдання з варіантами відповіді, навчаючись за допомогою підказок комп’ютера.

За результатами сканування мозку стало відомо, що активність смугастого тіла, що грає велику роль в процесі навчання, досягала максимуму у людей у ​​віці від 17 до 20 років.

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За словами вчених, саме цей вік є унікальним етапом, на якому мозок людини найефективніше сприймає інформацію.

До слова, зловживання газованими напоями може викликати проблеми з пам’яттю і зменшити обсяг мозку.