Створено супер-ліки від ВІЛ

Американським вченим з Єльського університету після тривалих експериментів вдалося створити ефективний препарат проти ВІЛ-інфекції.

Про це пише vistanews.ru.

Він впливає на фермент, який допомагає ВІЛ проникати в структуру ДНК.

Всі дослідження проводилися на мишах, і вони пройшли успішно. Тепер препарат можна застосовувати і людям.

Вчені стверджують, що нові ліки не мають побічних ефектів для організму, що вигідно відрізняє його від вже існуючих.

Зараз вони домовляються з фармацевтичними компаніями, щоб почати його виробництво.

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Раніше американські біологи винайшли модифіковані імунні клітини ДНК, які почали розпізнавати клітини, заражені ВІЛ, і знищувати їх до початку руйнування імунітету.