Створено супер-ліки від ВІЛ

Американським вченим з Єльського університету після тривалих експериментів вдалося створити ефективний препарат проти ВІЛ-інфекції.
Про це пише vistanews.ru.
Він впливає на фермент, який допомагає ВІЛ проникати в структуру ДНК.
Всі дослідження проводилися на мишах, і вони пройшли успішно. Тепер препарат можна застосовувати і людям.
Вчені стверджують, що нові ліки не мають побічних ефектів для організму, що вигідно відрізняє його від вже існуючих.
Зараз вони домовляються з фармацевтичними компаніями, щоб почати його виробництво.
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Раніше американські біологи винайшли модифіковані імунні клітини ДНК, які почали розпізнавати клітини, заражені ВІЛ, і знищувати їх до початку руйнування імунітету.