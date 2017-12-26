Вчені довели користь зайвої ваги

Люди із зайвою вагою більш спокійні, демонструють психологічну стійкість і відчувають себе щасливіше худих.

Про це заявили вчені Брістольського університету, які проаналізували дані понад 500 тисяч британців у віці від 37 до 73 років, пише The Independent.

– Учасники з генетичною схильністю до повноти рідше нервували або відзначали, що знаходяться в напрузі, – заявили вчені.

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Але незважаючи на позитивний психологічний аспект, зайва вага провокує проблеми із серцем, гіпертонію, діабет і підвищує ймовірність інсульту.

Раніше Факти ICTV писали, що процеси старіння можна порушити і навіть перервати на невизначений термін за допомогою нормалізації обміну речовин.