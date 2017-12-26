Японію атакував смертельний вірус – померли понад 500 осіб

В Японії виявили загадковий вірус, який вбив уже більш як півтисячі людей. А ліків від таємничої хвороби досі немає.

Відомі антибіотики не допомагають, хворий згорає всього за кілька годин, передає ren.tv.

Набряки, слабкість, жар, звичайне нездужання, можливе ураження шкіри, важке дихання – такі симптоми нової хвороби. У групі ризику – ті, кому за 30.

– У більшості інфікованих пацієнтів виявлено бактерію, яка явно відрізняється від стрептокока групи А. Особливо обережними повинні бути люди похилого. Симптоми можуть проявитися навіть у тих, хто не страждає хронічними захворюваннями, – розповідає професор Кен Кукучі.

Лікарі не знають, що з цим робити, бо інфекція поширюється стрімко, вбиваючи пацієнта буквально за 10 годин.

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До речі, раніше ми писали, коли в Україні почнеться епідемія грипу.