Дієтологи назвали продукт для заміни ранкової кави

Дієтологи вважають яблуко найкращим продуктом для того, аби прокинутися зранку. Навіть ефективнішим за каву.
Про це повідомляють НовостиЮ.
Хоча у яблуках немає кофеїну, який стимулює нерви та пришвидшує роботу організму, в них є натуральна фруктоза, яка здатна швидко збадьорити.
На відміну від кави, після вживання цього фрукту ви не почуватиметеся втомленими.
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Крім того, яблука насичують організм вітамінами, мінералами, які знижують рівень холестерину та пригнічують ріст ракових клітин.
До слова, люди із зайвою вагою більш спокійні, демонструють психологічну стійкість і відчувають себе щасливіше худих.