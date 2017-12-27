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Дієтологи назвали продукт для заміни ранкової кави

Дієтологи вважають яблуко найкращим продуктом для того, аби прокинутися зранку. Навіть ефективнішим за каву.

Яблука

Про це повідомляють НовостиЮ.

Хоча у яблуках немає кофеїну, який стимулює нерви та пришвидшує роботу організму, в них є натуральна фруктоза, яка здатна швидко збадьорити.

На відміну від кави, після вживання цього фрукту ви не почуватиметеся втомленими.

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Крім того, яблука насичують організм вітамінами, мінералами, які знижують рівень холестерину та пригнічують ріст ракових клітин.

До слова, люди із зайвою вагою більш спокійні, демонструють психологічну стійкість і відчувають себе щасливіше худих.

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