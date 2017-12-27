У США створили знеболюючі чіпи-імпланти

Компанія Abbott Laboratories розробила чіп, який подає струм в організм та послаблює відчуття болю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вчені вважають, що розробка допоможе замінити знеболювальні препарати на основі опіоїдів.

Принцип роботи імплантатів схожий з тим, як працює шумозаглушення у навушниках. Пристрій фіксуватиме біль та зменшуватиме його.

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Чіпи допоможуть вберегти здоров’я пацієнтів, які змушені приймати наркотичні препарати, які зменшують біль.

Також ця технологія дозволить більше дізнатися про передачу нервових сигналів між відділами хребта.

До слова, вчені стверджують, що активні заняття спортом допоможуть пережити складний період після відмови від куріння.