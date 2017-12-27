Вегани vs м’ясоїди: вчені назвали найкращих коханців

Веганство робить із людей кращих коханців. Регулярні вправи, а також багата на фрукти дієта з ягід і насіння може знизити ризик еректильної дисфункції на 20%.

Деякі продукти можуть не тільки нашкодити сексуальному бажанню, а й сексуальній майстерності, повідомляє Unilad.

Продукти з підвищеним рівнем вмісту цинку та вітаміну B – базилік, інжир, кедрові горіхи, авокадо й банани – збільшують сексуальне бажання. Вітамін B3 потрібен для обміну речовин, що ідеально підходить для любовних сеансів. Цинк також важливий для вироблення тестостерону, коли справа доходить до чоловічого сексуального потягу.

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Однак холестерин і жири, що містяться в м’ясі, яйцях і молоці, можуть вплинути на сексуальне життя. Ці продукти тривалий час були пов’язані з еректильною дисфункцією і навіть із раком передміхурової залози, тому що вони сповільнюють потік крові в нижніх областях, закупорюючи артерії.

Раніше вчені назвали види спорту, які негативно впливають на потенцію.