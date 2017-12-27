Зустріти Новий рік і не потрапити до лікарні – поради медика

Аби не страждати від наслідків бурхливої новорічної ночі, необхідно дотримуватися міри зі спиртним – не більш 100-150 г міцного алкогольного напою.

Також не варто експериментувати з асортиментом і не змішувати напої під час святкування.

А ще – не запивайте алкоголь газованими напоями. Алкоголь краще заїдати, але правильною їжею. Віддайте перевагу нежирному м’ясу і овочевим салатам з рослинним маслом, повідомляє УНІАН.

Щоб весело зустріти Новий рік і потім не страждати, зменшіть частоту випитого спиртного під час застілля. Для цього у новорічну ніч більше рухайтеся, танцюйте і виходьте на свіже повітря.

Якщо на ранок після свята все-таки відчуваєте похмілля, пийте якомога більше мінеральної води або води з лимоном. І не поспішайте вживати традиційний для багатьох розсіл. Він може лише нашкодити організму.

Читайте: 7 способів пережити похмілля на роботі

До речі, раніше ми писали, як пити і не п’яніти на Новий рік.