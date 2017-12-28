Найважче похмілля настає від шампанського, віскі і червоного вина.

Про це пише businessviews.com.ua.

Слід пам’ятати, що будь-який алкоголь шкідливий, але в якісних напоях буде менше домішок, які надають згубну дію на організм. Тому, якщо вже пити, то хороший очищений алкоголь, інакше вранці чекає важке похмілля.

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Топ-10 напоїв, з якими потрібно бути дуже обережними.

1. Шампанське

2. Віскі

3. Червоне вино

4. Настоянки

5. Ром

6. Пиво

7. Коньяк

8. Біле вино

9. Джин

10. Горілка

Раніше Факти ICTV писали, як швидко позбавитися від похмілля.