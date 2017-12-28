Алкоголь лікує кишкові інфекції: міф чи правда

Вживати алкоголь для боротьби з кишковими інфекціями небезпечно. Велика кількість спиртовмісних напоїв руйнує клітини шлунку та викликає невеликі кровотечі. А хронічне вживання алкоголю збільшує кількість патогенних бактерій у кишечнику.

Про це гастроентеролог Вінсент Хо з Університету Західного Сіднея розповів виданню Science Alert.

Червоне вино має бактерицидну дію, яка частково обумовлена його кислотністю і концентрацією спирту. 60-80% вмісту алкоголю достатньо для знищення мікробів. Напій із часткою спирту 40% знищує бактерії, що живуть у порожнині рота, за одну хвилину.

Результати дослідження показали, що напої з великою концентрацією алкоголю викликають пошкодження в стінках шлунку та невеликі кровотечі.

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На самовідновлення тканин, які постраждали від 10% спирту, потрібно більше 24 годин. Крім того, хронічне вживання алкоголю викликає діарею, нудоту та блювоту, а також призводить до збільшення кількості патогенних бактерій у кишечнику.

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