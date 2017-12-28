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Як зі звичайної кави зробити суперміцну

Американські вчені стверджують, що одна й та ж кава, заварена холодним способом, містить більше кофеїну.

Кава

При цьому заварювати її можна не добу (при кімнатній температурі), а всього 6 годин, пише nplus1.ru з посиланням на дослідження у Scientific Reports.

У своєму експерименті хіміки використовували зерна кави середнього та темного обсмаження, а також грубого і середнього помелу.

Виявилося, що при холодному способі заварювання екстрагується значно більше кофеїну, ніж при гарячому.

При цьому найбільше кофеїну і хлорогенової кислоти екстрагується при заварюванні кави середнього обсмаження холодним способом: концентрація кофеїну становить близько 1200 міліграм на літр (в інших випадках ці концентрації на кілька десятків відсотків нижче).

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Вчені також встановили, що концентрація кофеїну досягає насичення всього через 6-7 годин для всіх різновидів холодного методу заварювання, а не через 10 годин або через добу, які використовуються для холодного заварювання зараз.

До речі, раніше дієтологи назвали ідеальний час для кави.

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