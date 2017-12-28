Яку хворобу у людини коти можуть розвинути, а собаки – вилікувати

Кішки можуть спровокувати розвиток астми у дитини, а ось собаки, навпаки, захистять малюка від цієї хвороби.

До такого висновку прийшли вчені з Імперського коледжу Лондона, пишуть Новости Ю.

У ході аналізу стану здоров’я 20 тис. малюків прийшли до висновку про те, що кішка в будинку дійсно може спровокувати дитячу астму. Але якщо поруч з малям знаходиться собака, то вона знижує ймовірність астми майже на 40%.

Собаки брудніші тварини, ніж кішки, і вони піддають дитину з ранніх років життя значно більш різноманітним бактеріям. А тим самим імунітет малюка зміцнюється.

Зіткнення з бактеріями в ранньому віці позитивно впливає на імунну систему і сприяє виробництву антитіл, які захищають від різних алергій.

Нарешті, в котячій шерсті містяться крихітні антигени – частинки, які запускають реакцію імунної системи, здатну привести до астми.

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Нагадаємо, вчені визначили, хто розумніший – кішки чи собаки.