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Алергія на спортзал науково доведена

Тепер люди із зайвою вагою зможуть виправдати своє небажання займатися спортом алергією.

Товстий чоловік

Американські медики дійшли висновку, що різке зростання фізичних навантажень може викликати сильну алергічню реакцію, пише Лайф.

Причому її наслідки можуть бути дуже серйозними – анафілактичний шок, спазм легенів і навіть смерть.

За їх словами, каталізатором таких нападів може виступати не тільки пил або цвітіння деяких рослин, а й продукти.

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У разі підтверджених клінічними дослідженнями алергічних реакцій на продукти, медики рекомендують або не їсти за 6-8 годин до тренування, або починати з легкої розминки.

До слова, ми також писали про те, як їсти жирну їжу та не товстіти.

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