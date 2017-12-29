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Як знизити калорійність новорічних страв

Новорічний стіл не може бути пісним, але жирність страв реально зменшити, відмовившись, наприклад, від майонезу. Зробіть самі смачну і корисну заправку до салату.

Новорічне меню

Про це розповіла лікар-дієтолог Людмила Бабич, передає ГолосUA.

Також, за її словами, якщо ви все ж берете магазинний майонез, то краще віддати перевагу продукту з низьким вмістом жиру.

Або ж намагайтеся вибирати салати, які можна заправити оливковою олією, але краще взагалі віддати перевагу не салату, а нарізці зі свіжих овочів, зазначила дієтолог.

– Жирні смажені реберця з картоплею – зовсім не найкращий вибір для новорічного столу, особливо з огляду на велику кількість висококалорійних салатів і закусок. На гаряче замість відбивних, смажених свинячих стейків або шматків жирного м’яса на кістці, запропонуйте гостям традиційного запеченого гусака або печеню з кролика. А ще краще – запечіть в духовці рибу, наприклад, сьомгу або форель з овочами. Вийде дуже смачно і незвично, до того ж, корисно, – такі рекомендації Бабич щодо основних страв.

А на гарнір вона радить подати приготовані в духовці овочі, овочі-гриль або соте.

– А от картопля в поєднанні з м’ясом, та ще й після холодних закусок, для організму досить важка і шкідлива, – зазначила експерт.

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Факти ICTV писали про те, що слід врахувати при складанні новорічного меню.

Фотоdreamstime.com

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