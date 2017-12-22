Чоловік викликав поліцію через “звичайну” сосиску

У Києві біля станції метро Видубичі чоловік викликав поліцію через те, що йому продали звичайну сосиску в тісті замість мисливської.

Про це повідомляє Сегодня.

Як стало відомо із записаних викликів патрульних, подія сталася ще 5 грудня.

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Чоловік купив сосиску в тісті у кіоску на зупинці маршруток. Через обман розлючений чоловік викликав поліцію.

Раніше 70-річна мешканка Полтави обдурила телефонних шахраїв, які хотіли виманити у неї $2 тис.