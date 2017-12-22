Грабіжника магазину побили величезною секс-іграшкою

У Барнаулі (Росія) відвідувач секс-шопу майстерно прогнав грабіжника: побив його величезним рожевим фалоімітатором, а потім пустився в погоню.

Запис інциденту з камер відеоспостереження публікує РЕН ТВ.

На відео видно, як у магазин спочатку заходить чоловік і оглядає вітрини. За ним у салон входить грабіжник і нападає на продавця.

Скориставшись неуважністю зловмисника, відвідувач хапає з прилавка величезний рожевий фалоімітатор і починає бити його.

Грабіжник тікає з секс-шопу, але покупець пускається у погоню. Чи вдалося затримати грабіжника, невідомо.

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