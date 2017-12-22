Nokia проти iPhone: У Дизель Шоу порівняли культові телефони

Коміки Дизель Шоу порівняли переваги і недоліки легендарного телефону Nokia 3310 і смартфона iPhone, щоб з’ясувати, який з них краще.

Хоча смартфон багато в чому випереджає Nokia, до витримки останнього йому далеко.

Адже якщо впустити iPhone і пошкодити екран, то його заміна обійдеться у $100.

– Пам’ятаю, як впустила телефон чоловікові на ногу – перелом. За рентген та гіпс заплатили $100, а телефону хоч би хни, – розповідають про Nokia.

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До слова, актори Дизель Шоу висміяли дружин українських депутатів, які на відпочинку в теплих країнах міряються багатствами, поки їхніх чоловіків притягують до відповідальності за корупцію.