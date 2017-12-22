Аспірантка британського університету створила різдвяний вінок та ялинку зі стовбурових клітин.
Малюнки створені за допомогою інноваційних методів лазерної візуалізації, які використовують у рамках програми досліджень регенеративної медицини, повідомляється на сайті Саутхемптонського університету
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Зелені елементи – це клітини колагену, а червоні – жирові клітини, які дістають з кісткового мозку людини.
Новинка від британських вчених – ялинка зі стовбурових клітин / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що вчені з Массачусетського технологічного інституту створили рослини, які вміють світитись у темряві. Світло від них настільки яскраве, що вони цілком можуть замінити настільну лампу.
Фото: University of Southampton.
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