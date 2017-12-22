PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Новинка від британських вчених - ялинка зі стовбурових клітин/

Новинка від британських вчених – ялинка зі стовбурових клітин

Аспірантка британського університету створила різдвяний вінок та ялинку зі стовбурових клітин.

Малюнки створені за допомогою інноваційних методів лазерної візуалізації, які використовують у рамках програми досліджень регенеративної медицини, повідомляється на сайті Саутхемптонського університету

Читайте: Щоб не вкрали. На вокзалі в Росії встановили ялинку на даху

Зелені елементи – це клітини колагену, а червоні – жирові клітини, які дістають з кісткового мозку людини.

image image
Новинка від британських вчених – ялинка зі стовбурових клітин / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що вчені з Массачусетського технологічного інституту створили рослини, які вміють світитись у темряві. Світло від них настільки яскраве, що вони цілком можуть замінити настільну лампу.

ФотоUniversity of Southampton.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх