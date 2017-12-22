У Нижньому Новгороді на Московському вокзалі встановили ялинку на даху.
З Москви надійшло розпорядження прикрасити ялинку до Нового року, але вокзал в Нижньому Новгороді знаходиться на реконструкції і прикрашати поки нічого, повідомляє Mash.
Читайте: Новорічні ялинки: 7 хенд-мейд варіантів
Однак співробітники РЖД не розгубилися і знайшли на складі стару двометрову ялинку. Навколо вокзалу їздить техніка, тому вони вирішили поставити ялинку на діддашок будівлі.
Щоб не вкрали. На вокзалі в Росії встановили ялинку на даху / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV розповідали, як в Ірландії 74-річна жінка прикрасила ялинку різнокольоровими жіночими трусиками-стрингами, упакованими у прозору кульку.
Фото: Mash/Мэш.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=