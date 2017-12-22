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Щоб не вкрали. На вокзалі в Росії встановили ялинку на даху

У Нижньому Новгороді на Московському вокзалі встановили ялинку на даху.

З Москви надійшло розпорядження прикрасити ялинку до Нового року, але вокзал в Нижньому Новгороді знаходиться на реконструкції і прикрашати поки нічого, повідомляє Mash.

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Однак співробітники РЖД не розгубилися і знайшли на складі стару двометрову ялинку. Навколо вокзалу їздить техніка, тому вони вирішили поставити ялинку на діддашок будівлі.

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Щоб не вкрали. На вокзалі в Росії встановили ялинку на даху / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV розповідали, як в Ірландії 74-річна жінка прикрасила ялинку різнокольоровими жіночими трусиками-стрингами, упакованими у прозору кульку.

Фото: Mash/Мэш.

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