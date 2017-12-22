У Києві біля метро Героїв Дніпра комунальники поклали асфальт прямо на сніг.
Про це пише Київ оперативний.
– Ось так від метро Героїв Дніпра на Північній укладають асфальт, просто на сніг. Може, я чогось не розумію і це нормальна практика? – йдеться у повідомленні.
У Київавтодорі заявили, що не мають відношення до цих робіт.
У Києві комунальники поклали асфальт на сніг / 2 фотографии
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До речі,у Києві в районі Нивок постелили асфальт в одному з дворів за межі бордюру.
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