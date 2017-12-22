PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / У Києві комунальники поклали асфальт на сніг/

У Києві комунальники поклали асфальт на сніг

У Києві біля метро Героїв Дніпра комунальники поклали асфальт прямо на сніг.

Про це пише Київ оперативний.

– Ось так від метро Героїв Дніпра на Північній укладають асфальт, просто на сніг. Може, я чогось не розумію і це нормальна практика? – йдеться у повідомленні.

У Київавтодорі заявили, що не мають відношення до цих робіт.

image image
У Києві комунальники поклали асфальт на сніг / 2 фотографии

Читайте: У Москві комунальники кладуть асфальт на сніг

До речі,у Києві в районі Нивок постелили асфальт в одному з дворів за межі бордюру.

Теги: , ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх