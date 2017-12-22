У Twitter та ВК вбили Навального. А він вдома – їсть пельмені

У Twitter та Вконтакті з’явилася фейкова інформація про те, що опозиційний політик Олексій Навальний загинув.

Про це повідомляє Медуза.

Неправдиву інформацію поширювали сторінки під назвою Meduza.

Повідомлення репостнули десятки спільнот, проте коли ця інформація потрапила до Навального він написав: Ні, живий ніби. Сиджу вдома та їм пельмені на вечерю.

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Наразі всі повідомлення про смерть політика були видалені.

До слова, перед президентськими виборами в РФ у мережі став знову популярним сатиричний короткометражний мультфільм під назвою 12 років Путіна за 2 хвилини ще з 2012 року.