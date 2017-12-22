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Звалище в Росії полили духами перед приїздом Путіна

Сміттєвий полігон в Кучино (РФ) полили ароматичною рідиною перед приїздом президента РФ Володимира Путіна в Академію РВСП, яка знаходиться неподалік.

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Про це пише і публікує відео mk.ru.

На ролику показаний трактор із спеціальним пристроєм, з якого б’є аерозольний струмінь.

За свідченнями очевидців, вже в декількох метрах від трактора ефект від “духів” закінчується, і знову з’являється сморід.

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Всього зараз в районі звалища працюють три таких мобільних аерозолі, також там розгорнуто цілодобовий оперативний штаб МНС.

Нагадаємо, у вересні співробітникам Яндекс заборонили виходити в туалет через візит Путіна.

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