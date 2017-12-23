Булітко і Глущенко роздяглися заради номера

У багатьох супермаркетах діє акція для дівчат – прийди в купальнику і отримай знижку!

Саме за такою акцією прийшли гарячі красуні в купальниках під двері магазину в грудні.

Їм не страшний ні льодовий вітер, ні моторошний холод.

Чи отримають вони те, за чим прийшли? Усе це дивіться в новому випуску Дизель Шоу від 22.12.2017.

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До слова, артистки Дизель шоу заспівали пісню про сексуального маніяка у потязі.