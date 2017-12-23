Дві коали влаштували бійку на дорозі

В Австралії дві коали заблокували рух транспорту під Аделаїдою, влаштувавши на дорозі бійцівський ринг.

Відео інциденту на YouTube за добу зібрав майже 230 тис. переглядів.

Водії намагалися прогнати коал автомобільними гудками, проте тварини не реагували.

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Вони пішли з дороги тільки коли втомилися боротися.

Раніше ми писали про кумедну бійку кенгуру і собаки.