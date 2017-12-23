Дизель шоу порвали зал піснею про сексуального маніяка

Нова смішна пісня у виконанні представниць прекрасної половини коміків Дизель шоу.

Вікторія Булітко і Марина Поплавська заспівали пісню про те, як до жінки домагалися у вагоні поїзда.

Чи дійсно чоловік у поїзді виявився “сексуальним маніяком” або жінка сама все собі придумала?

Усе це дивіться в новому випуску Дизель Шоу від 22.12.2017.

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До слова, актори Дизель Шоу висміяли дружин українських депутатів, які на відпочинку в теплих країнах міряються багатствами, поки їхніх чоловіків притягують до відповідальності за корупцію.