PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / На що готові дівчата заради iPhone X - у Дизель Шоу/

На що готові дівчата заради iPhone X – у Дизель Шоу

Коміки Дизель Шоу висміяли дівчат, які у прагненні отримати новий iPhone X, часом доходять до маразму.

Дизель Шоу

Деякі готові цілодобово стояти у черзі і навіть…зрадити чоловікові.

Як виявилося, мріють про iPhone X жінки різного віку – про це у новому випуску Дизель Шоу.

Читайте: Зрадун проти Переможенко: у Дизель Шоу спародіювали політичні ток-шоу

Раніше у Дизель Шоу порівняли переваги і недоліки легендарного телефону Nokia 3310 і смартфона iPhone, щоб з’ясувати, який з них краще.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх