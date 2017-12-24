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На що готові дівчата заради iPhone X - у Дизель Шоу/
На що готові дівчата заради iPhone X – у Дизель Шоу
Коміки Дизель Шоу висміяли дівчат, які у прагненні отримати новий iPhone X, часом доходять до маразму.
Деякі готові цілодобово стояти у черзі і навіть…зрадити чоловікові.
Як виявилося, мріють про iPhone X жінки різного віку – про це у новому випуску Дизель Шоу.
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Раніше у Дизель Шоу порівняли переваги і недоліки легендарного телефону Nokia 3310 і смартфона iPhone, щоб з’ясувати, який з них краще.
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