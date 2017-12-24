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У Данії наркодилер зупинив поліцейське авто, переплутавши з таксі

У столиці Данії Копенгагені наркодилер з великою партією коноплі замість таксі помилково зупинив патрульну машину.

поліцейське авто, переплутавши з таксі

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на місцеву поліцію.

Відзначається, що дилер вночі поспішав дістатися додому і дуже здивувався, коли зрозумів, що їде в поліцейському авто.

Його заарештували, чоловіку загрожує тюремне ув’язнення.

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До слова, у Барнаулі (Росія) відвідувач секс-шопу майстерно прогнав грабіжника, побивши його величезним рожевим фалоімітатором.

Фото: thelocal.se

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