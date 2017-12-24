У Дизель Шоу показали, як би донька знайомила батька з хлопцем

Дизель Шоу представили своє бачення ситуації, коли дочка колишнього міліціонера знайомить батька зі своїм хлопцем – поліцейським.
Знайомство з батьками дівчини – дуже хвилююча подія для будь-якого хлопця.
Так, молодий поліцейський прийшов знайомитися з батьками своєї дівчини, і виявилося, що її батько – колишній полковник міліції.
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Нагадаємо, раніше Дизель Шоу порвали зал піснею про сексуального маніяка.
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