Американський мільйонер подарував 12 річному синові на день народження стриптизерок

У США 68-річний мільйонер з Флориди Марк Елалуф запросив двох стриптизерок, щоб вони привітали з днем народження його 12-річного сина.

Кадри з вечірки опублікував Телеграм-канал Mash.

Одним з подарунків для хлопчика став приватний танець від двох стриптизерок.

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Святкування відбувалося на яхті в Майамі.

Раніше Факти ICTV писали, що 59-річну Світлану Колядова, вчительку географії c 37-річним педагогічним стажем, звільнили з московської школи за нібито показаний на уроці стриптиз – “аморальний проступок, несумісний з педагогічною діяльністю”.