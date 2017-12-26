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Кіркоров осоромився у російському шоу через “гліттер” і став мемом

Співак Філіп Кіркоров в ефірі одного з російських шоу неправильно розчув сказане зі сцени слово “гліттер” (glitter), сприйнявши його за “клітор”, і став мемом.

Ведуча шоу Віра Брежнєва презентувала одну з фіналісток шоу, відзначаючи її власний стиль.

– Власний почерк. Природно, це підходить під все. Неймовірний блиск, твій гліттер! – промовила вона.

Однак на обличчі Філіпа Кіркорова, який розчув “клітор”, з’явилися здивування і шок.

Брежнєва пояснила, що гліттер – це блискітки. У своє виправдання співак сказав, що “глухуватий” через вік.

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Кіркоров осоромився у російському шоу через “гліттер” і став мемом / 4 фотографии

До речі, Філіп Кіркоров збирається на Євробачення-2018 у ролі продюсера.

Відео: Rick

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