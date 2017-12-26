Співак Філіп Кіркоров в ефірі одного з російських шоу неправильно розчув сказане зі сцени слово “гліттер” (glitter), сприйнявши його за “клітор”, і став мемом.
Ведуча шоу Віра Брежнєва презентувала одну з фіналісток шоу, відзначаючи її власний стиль.
– Власний почерк. Природно, це підходить під все. Неймовірний блиск, твій гліттер! – промовила вона.
Однак на обличчі Філіпа Кіркорова, який розчув “клітор”, з’явилися здивування і шок.
Брежнєва пояснила, що гліттер – це блискітки. У своє виправдання співак сказав, що “глухуватий” через вік.
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Кіркоров осоромився у російському шоу через “гліттер” і став мемом / 4 фотографии
До речі, Філіп Кіркоров збирається на Євробачення-2018 у ролі продюсера.
Відео: Rick
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