На стриптиз-клуб подали у суд за відмову у приватному танці для кота

У Москві жінка подала у суд на стриптиз-клуб за те, що танцівниця клубу відмовилася виконувати приватний танець, замовлений для кота.

Моральну шкоду Лариса (господиня кота) оцінила у 999 тисяч рублів (майже 484 тисячі гривень).

Причому у позові йдеться про страждання саме господині тварини (про моральну шкоду, заподіяну коту, у документі не сказано).

Як говориться у позовній заяві, 21 грудня дівчина прийшла у стриптиз-клуб зі своїм котом Оскаром.

У якості новорічного подарунку для свого котика вона замовила приватний танець стриптизерці. За це вона заплатила півтори тисячі рублів, повідомляє Life.ru.

Однак після того, як танцівниця побачила свого пухнастого клієнта, навідріз відмовилася виконувати свою роботу.

– Оскару три роки, він молодий кіт, у самому розквіті сил. Йому дуже подобаються танці. Я сама іноді танцюю йому вдома, але тут хотілося зробити йому по-справжньому приємний подарунок! І тепер він у шоці від такої різкої відмови. Причому гроші за танець мені так і не повернули, – розповіла господиня кота.

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До речі, нещодавно у Німеччині кішку викликали до суду.