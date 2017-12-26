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Росіянин переодягнувся у покійну матір і пішов за кредитом

У Москві 39-річний чоловік, переодягнувшись у речі своєї покійної матері, прийшов у банк з її паспортом, щоб отримати кредитну карту з лімітом 75 тис. рублів.

Шахрай

Про це повідомляє місцева поліція.

Співробітників кредитної організації збентежив зовнішній вигляд клієнта і пред’явлений ним документ, після чого вони викликали поліцію.

Зловмисник встиг втекти, проте пізніше був затриманий правоохоронцями.

Наразі затриманий перебуває під підпискою про невиїзд. Порушено кримінальну справу за двома статтями: підготовка до злочину і замах на злочин, а також шахрайство.

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До слова, у Барнаулі (Росія) відвідувач секс-шопу майстерно прогнав грабіжника, побивши його величезним рожевим фалоімітатором.

Фото: mk.ru

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