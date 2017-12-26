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У Китаї пінгвінів переодягли в Санта Клаусів

У зоопарку міста Харбін (Китай) пінгвінів одягли у костюми Санта Клаусів.

Пінгвін

Ролик з пінгвінами виклали на каналі CCTV+ в Youtube.

Птахів одягнули для того, аби створити святкову атмосферу.

Найбільше зраділи діти, які казали, що тепер пінгвіни не мерзнуть, оскільки у них є нові костюми.

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Малечі навіть вдалося погратися з птахами.

До слова, Новий рік вже на порозі та стукає в наші двері. Тому потрібно подумати про привітання для рідних і близьких.

Відео: CCTV+

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