У Китаї пінгвінів переодягли в Санта Клаусів

У зоопарку міста Харбін (Китай) пінгвінів одягли у костюми Санта Клаусів.
Ролик з пінгвінами виклали на каналі CCTV+ в Youtube.
Птахів одягнули для того, аби створити святкову атмосферу.
Найбільше зраділи діти, які казали, що тепер пінгвіни не мерзнуть, оскільки у них є нові костюми.
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Малечі навіть вдалося погратися з птахами.
До слова, Новий рік вже на порозі та стукає в наші двері. Тому потрібно подумати про привітання для рідних і близьких.
Відео: CCTV+
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