Вбивця загрався в німого і втратив дар мови

У Китаї чоловік, якого підозрюють у вбивстві, аби його не викрили, втік з дому і 12 років прикидався німим, але врешті-решт втратив дар мови.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ще у 2005 році він вбив дядька дружини після сварки через 500 юанів (понад 2 тис. грн).

Чоловік втік зі свого села, змінив ім’я, знайшов роботу на будівництві в іншій провінції і навіть знову одружився та завів дитину.

Щоб його не викрили, весь цей час він прикидався німим.

Однак поліція затримала його, бо у нього не було документів.

Читайте: Злодія під час втечі “затримав” унітаз

Експертиза показала збіг між його ДНК і зразками батьків підозрюваного у вбивстві, який безслідно зник 12 років тому.

Він зізнався у злочині, написавши все на папері, тому що після довгого мовчання втратив здатність говорити.

Якщо його визнають винним, то можуть стратити.

До слова, у Москві 39-річний чоловік, переодягнувшись у речі своєї покійної матері, прийшов у банк з її паспортом, щоб отримати кредитну карту з лімітом 75 тис. рублів.