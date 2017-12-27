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Переплутали космодроми: в Росії пояснили падіння ракети Союз

Російська ракета Союз-2.1б впала в океан через те, що фахівці переплутали космодроми. Запуск проводився з Восточного, а налаштування здійснили під Байканур.

– Налаштування дійсно були під Байконур: не порахували азимут, – заявив віце-прем’єр РФ Дмитро Рогозін, передає ТАСС.

Читайте: Найпотужніша ракета SpaceX – Falcon Heavy

Нагадаємо, головна частина ракети Союз-2.1б з 19 супутниками впала в океан в районі Антарктиди.

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