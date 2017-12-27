Сутичка чоловіка та свині на даху фури. Перемогла молодість

У Білій Церкві Київської області на даху фури розгорілася сутичка між чоловіком і свинею.

Протистояння зняв очевидець, передає dtp.kiev.ua.

Чоловік схопив тварину за хвіст та відчайдушно намагався втримати її від втечі. Втім, йому це так і не вдалося, і свиня у підсумку зістрибнула з фури та втекла.

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Причина конфлікту, і те, як чоловік зі свинею опинився на даху вантажівки, не відомі.



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