З кішкою і локшиною: чоловік 7 місяців дрейфував океаном у шлюпці

Біля французького острова Реюньон врятували мандрівника з Польщі Збігнєва Рекета, який 7 місяців дрейфував по Індійському океану на шлюпці.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на французькі ЗМІ.

Берегова охорона виявила у човні виснаженого 54-річного чоловіка і кішку.

Він розповів, що родом з Польщі, але отримав грін-карту США, а в 2014 році поїхав до Індії, щоб купити велику шлюпку, призначену для круїзних лайнерів. Саме з цього почалися його пригоди.

Поки поляк намагався обладнати шлюпку під яхту термін дії грін-карти закінчився, і Рекет не міг повернутися в США, тому вирішив плисти в Індонезію своїм ходом.

У дорозі човен втратив щоглу, його понесло в протилежному напрямку, і поляк досяг Коморських островів, які розташовуються між Африкою і Мадагаскаром.

Там він провів два роки, а 20 травня завантажив у шлюпку місячний запас китайської локшини, взяв кішку на прізвисько Саміра і знову вийшов у море. Його метою було місто Дурбан на східному узбережжі ПАР.

Під час другого плавання зламався мотор. Шлюпку, яка втратила управління, носило по Індійському океану сім місяців. Від голоду врятувала локшина і риба, яку ловив у морі.

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До речі, нещодавно у Німеччині кішку викликали до суду.

Фото: leparisien.fr