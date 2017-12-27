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Захищатиме від русощурів! МЗС призначило послом кота

У Міністерстві закордонних справ України житиме кіт Амбассадор. Він представлятиме українсько-котячі інтереси та захищатиме від русощурів.

Фото кота опублікував у Twitter директор політичного департаменту МЗС Олексій Макєєв.

– Щойно призначено нового посла і він вже на посту в МЗС. Знайомтеся – Амбассадор. Він представлятиме українсько-котячі інтереси на міжнародній арені, захищатиме від русощурів і сприятиме виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно! – написав дипломат.

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До речі, не так давно у британському посольстві в Йорданії вперше взяли на службу кота.

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