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Птах сміється, як лиходії з фільмів жахів

У австралійця Коннора Марджетса живе птах кукабара на ім’я Дацело. Він вміє видавати звуки, схожі на людський сміх.

кукабара

Про це пише Медуза.

Марджетс зняв слоу-мо відео, на якому Дацело сміється. І це схоже на звуки з найстрашніших нічних кошмарів.

Дивіться: На дні океану виявили “космічну” медузу

Зазвичай кукабара видає менш страшні звуки.

До речі, носороги після годування видають жалібний плач.

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