Птах сміється, як лиходії з фільмів жахів

У австралійця Коннора Марджетса живе птах кукабара на ім’я Дацело. Він вміє видавати звуки, схожі на людський сміх.
Про це пише Медуза.
Марджетс зняв слоу-мо відео, на якому Дацело сміється. І це схоже на звуки з найстрашніших нічних кошмарів.
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Зазвичай кукабара видає менш страшні звуки.
До речі, носороги після годування видають жалібний плач.
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