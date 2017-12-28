Топ-5 різдвяних подарунків для людей з міцними нервами

Різдво – це завжди пекуче відчуття від очікування подарунків. Правда, в результаті деякі з них можуть навіть привести одержувача до “різдвяної депресії”.
Після отримання “презентів” від природжених “королів розіграшів”, у деяких людей може абсолютно зникнути любов до подарунків. Дивіться самі…
Один із користувачів Reddit розповів про те, як подарував молодшому братові подарунковий сертифікат для покупки ігор Steam у “суворій упаковці”. Подарункова карта була затиснута між двома шматками плексигласу, стягнутими 34 болтами. Причому капелюшки у них були зачищені.
Інший користувач сайту Reddit під упаковкою різдвяного подарунка для свого брата у формі велосипеда сховав садові ножиці і поділився своєю хитрістю із користувачами мережі.
А ось у США батьки придумали незвичайний подарунок на Різдво для вчителів свого сина. Вони вирішили подарувати вино, розмістивши на ньому етикетку з зображенням свого сина.
– Наша дитина може бути причиною того, що ви п’єте, тож насолоджуйтеся цією пляшкою від нас, – свідчить напис на етикетці.
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Користувачка Twitter Faye Valentine розповіла своїм фолловерам про несподіваний подарунок, який її хлопець поклав під святкову ялинку. Ним виявилася гігієнічна приналежність, але дарувальник, судячи з усього, про це і не підозрював.
Як з’ясувала дівчина згодом, її хлопець побачив цей предмет жіночої гігієни в кімнаті і прийняв його за подарунок через упаковку, схожу на святкову.
Ці батьки подарували синові Xbox One X у коробці від PlayStation 4. Як сказано в описі до відео, батьки знали, що хлопчик хоче Xbox One X, і розіграли його, сховавши подарунок у коробку від іншої консолі. Геймер не показав свого розчарування, а коли побачив жадану приставку висловив справжню радість. Але ж, знаючи рівень цинізму деяких жартівників, могло бути і навпаки…
Ви вже підготували новорічні подарунки?
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