Топ-5 різдвяних подарунків для людей з міцними нервами

Різдво – це завжди пекуче відчуття від очікування подарунків. Правда, в результаті деякі з них можуть навіть привести одержувача до “різдвяної депресії”.

Після отримання “презентів” від природжених “королів розіграшів”, у деяких людей може абсолютно зникнути любов до подарунків. Дивіться самі…

Один із користувачів Reddit розповів про те, як подарував молодшому братові подарунковий сертифікат для покупки ігор Steam у “суворій упаковці”. Подарункова карта була затиснута між двома шматками плексигласу, стягнутими 34 болтами. Причому капелюшки у них були зачищені.

Інший користувач сайту Reddit під упаковкою різдвяного подарунка для свого брата у формі велосипеда сховав садові ножиці і поділився своєю хитрістю із користувачами мережі.

А ось у США батьки придумали незвичайний подарунок на Різдво для вчителів свого сина. Вони вирішили подарувати вино, розмістивши на ньому етикетку з зображенням свого сина.

– Наша дитина може бути причиною того, що ви п’єте, тож насолоджуйтеся цією пляшкою від нас, – свідчить напис на етикетці.

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Користувачка Twitter Faye Valentine розповіла своїм фолловерам про несподіваний подарунок, який її хлопець поклав під святкову ялинку. Ним виявилася гігієнічна приналежність, але дарувальник, судячи з усього, про це і не підозрював.

Як з’ясувала дівчина згодом, її хлопець побачив цей предмет жіночої гігієни в кімнаті і прийняв його за подарунок через упаковку, схожу на святкову.

Ці батьки подарували синові Xbox One X у коробці від PlayStation 4. Як сказано в описі до відео, батьки знали, що хлопчик хоче Xbox One X, і розіграли його, сховавши подарунок у коробку від іншої консолі. Геймер не показав свого розчарування, а коли побачив жадану приставку висловив справжню радість. Але ж, знаючи рівень цинізму деяких жартівників, могло бути і навпаки…

Ви вже підготували новорічні подарунки? Купив ще місяць тому

Все дорого, зроблю солодкі презенти

Ще встигну купити

Взагалі не дарую подарунки на Новий рік Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, радимо звернути увагу на 7 подарунків, які не можна дарувати на Новий рік 2018.