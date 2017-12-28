Тремтить і курить – як Путін готується до виборів

Відомий художник Сергій Йолкін намалював карикатуру, в якій президент РФ Володимир Путін переживає через майбутні вибори.

Карикатуру Йолкін опублікував у Facebook.

На ній Путін зображений з цигаркою на сходах ЦВК, поки його документи перевіряють.

– Я весь на нервах, – каже тремтячий Путін.

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До слова, у Москві 39-річний чоловік, переодягнувшись в речі своєї покійної матері, прийшов в банк з її паспортом, щоб отримати кредитну карту з лімітом 75 тис. рублів.