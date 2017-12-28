У 5-зіркових готелях Китаю посуд мили йоржиками для унітазу

Три великих п’ятизіркові готелі Китаю опинилися у центрі скандалу через порушення правил гігієни. Покоївки мили посуд у номерах туалетними йоржиками, а підлогу – рушниками, змоченими в унітазі.

Журналісту, який влаштувався в готелі стажером, вдалося все зняти прихованою камерою, пише Лайф з посиланням на Pear Video.

Йдеться про дорогі готелі – Kempinski, Shangri-La і Sheraton – де вартість номерів варіюється від $120 до $420 за ніч.

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Справжність відеозапису підтвердида місцева влада.

До слова, з початку 2018 року жителі Китаю зможуть користуватися віртуальними посвідченнями особи, які будуть збережені в спеціальних додатках на смартфонах.

Фото: скрін відео