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У РФ чоловік вкрав мішок з подарунками для дітей

У російському Сургуті 31-річний чоловік вкрав з дитячого ранку мішок з подарунками. Збиток склав понад 12 тис. рублів – це майже 5 тис. грн.

Мішок з подарунками

Про це повідомляє Лайф з посиланням на місцеву поліцію.

Житель Сургута, якого вже прозвали місцевим Грінчем (викрадач Різдва), затриманий.

Він побачив з вікна своєї квартири залишений біля входу в музей мішок і вирішив його вкрасти.

Ви вже підготували новорічні подарунки?

Результати

Проти чоловіка порушено кримінальну справу за статтею Крадіжка. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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До слова, радимо звернути увагу на 7 подарунків, які не можна дарувати на Новий рік 2018.

Фотоsetwalls.ru

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