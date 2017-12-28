У РФ чоловік вкрав мішок з подарунками для дітей

У російському Сургуті 31-річний чоловік вкрав з дитячого ранку мішок з подарунками. Збиток склав понад 12 тис. рублів – це майже 5 тис. грн.

Про це повідомляє Лайф з посиланням на місцеву поліцію.

Житель Сургута, якого вже прозвали місцевим Грінчем (викрадач Різдва), затриманий.

Він побачив з вікна своєї квартири залишений біля входу в музей мішок і вирішив його вкрасти.

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Взагалі не дарую подарунки на Новий рік Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Проти чоловіка порушено кримінальну справу за статтею Крадіжка. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Фото: setwalls.ru