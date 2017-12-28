У Росії викрали Mercedes з шоколадом

У підмосковній Балашисі зі складу викрали вантажівку, набиту шоколадом.
Про це повідомляє агентство Москва з посиланням на джерело у поліції.
– Вранці 28 грудня у Балашисі зі складу, розташованого в промзоні, невідомий викрав вантажний автомобіль марки Mercedes з вантажем шоколаду, – йдеться у повідомленні.
Вантажівку розшукують, проводиться перевірка.
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До речі, у російському Сургуті 31-річний чоловік вкрав з дитячого свята мішок з подарунками.
Фото: pixabay.com
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